台北市一名謝姓男子家住一樓，他與2樓的陳姓女鄰居，之前因為澆花、餵養野貓、野鳥等而有所紛爭，陳男在住處鐵皮遮雨棚冷氣室外機下方管子內裝監視器，還把鏡頭對準陳女住家對外窗戶及窗台，陳女發現後報警提告。

判決書指出，謝男坦承自去年（111年）11月某日起，裝設監視器並不間斷錄影，但辯稱：如果陳女沒有侵害我，我不會裝監視器，錄的是開放空間，跟妨害秘密有什麼關係？

謝男指出，那只是一個仰角，錄不到陳女，只錄得到她的窗檯及我的鐵皮雨棚上面。之前的民事糾紛雙方調解成立，但是陳女什麼都沒有做，我不得已要保護私有財產不受侵害破壞，我認為我沒錯。

法官認，謝男架設的監視器，所攝錄的影像既包含陳女在住宅內的活動，且是持續不間斷拍攝，已侵犯隱私核心領域，使陳女即使在其住家中也無法保有不受窺探、干擾之隱私期待。

法官審酌，謝男因與陳女的糾紛而架設監視器，持續攝錄非公開活動，侵害隱私權甚鉅，不僅犯後否認犯行，並認為行為沒有錯，仍不停止非法攝錄，犯後態度不佳。法官日前依判決，謝男犯竊錄非公開活動罪，處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。可上訴。