「Lin bay好油」林裕紘因進口蛋議題，自曝遭到恐嚇，並張貼有妻小姓名和住家地址的私訊內容，泣訴宣布粉專停止更新，引發全國議論，更讓行政院長陳建仁下令3個月內破案，但警方卻不到2個星期左右就順利偵破，而今年8月才法制化掛牌成立的刑事局「科技犯罪防制中心」居功厥偉。

專案小組持續追蹤，發現恐嚇訊息來自1間咖啡廳以VPN軟體跨域，佯裝墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入發文，但在科技中心整合偵查能量下，仍順利追出發文者下落。

此案也顯示，國內犯罪集團利用境外跳板模式犯罪，也漸漸遭到警方攻破。實際上，為鼓勵科技偵查人才士氣，並提升科技偵查能量，科技犯罪防制中心在今年8月16正式法制化，該中心主任人選係新任局長周幼偉及業管副局長邱紹洲二人極力向署長爭取，業管副局長邱紹洲及新任科技中心主任林建隆，二人原來就是在科技中心長官部屬關係，此次二人再度合體聯手出擊，順利破案有效發揮科技偵查能量。

警政署刑事警察局修正組織法規，經考試院在今年6月29日院會決議通過，內政部8月14日修正公布、16日正式生效，原任務編組「科技犯罪防制中心」及「刑事鑑識中心」均於生效當日正式法制化

警方表示，鑑於科技犯罪日新月異，面對接踵而來新型態犯罪威脅，傳統偵查手法勢難以應對，為因應未來犯罪趨勢與挑戰，科技犯罪防制中心法制化後，將專責推動相關偵防策略，有效統合跨領域之偵查資源、並持精進科技偵防及刑事鑑識相關技術與培植專業人才，提升國家整體偵查量能，首任科技犯罪防制中心主任就由警政署資訊室主任林建隆出任。