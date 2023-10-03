工務局加強派員修剪樹枝，並加強支架固定，避免因颱風造成路樹倒塌。（公園處提供／任義宇高雄傳真）

中度颱風小犬預計在本周三、四侵襲台灣，高市府各局處動員防颱，今年因杜蘇芮、海葵颱風造成多處樹木倒塌，市府加緊派員修剪與加固樹木，也提醒工地、廣告帆布應完成加固，避免因強風來襲造成生命財產損失。

為因應小犬颱風來襲，高市府工務局已預先採通訊軟體通知，要求所有民間建築工地對於側溝清淤及周邊環境、施工架、防塵網、廣告帆布固著、變電箱漏電進行檢視，工地塔吊吊臂應解除旋轉限制，並請廣告業者針對廣告帆布加強固著或提前拆除。

工務局所轄公園處，這次也在颱風來襲前，加派人力加強行道樹疏枝、支架固定、路燈及開關箱檢修等，並整備自有救災機具人力，提醒民眾颱風期間，車輛盡量不要停在樹下，颱風過後公園處將即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。

捷運工程局則針對輕軌工程沿線樹木表示，今日再次邀集國立嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳教授現勘雨豆樹加固保護措施，採取與道路兩側印度紫檀做連結加固，已拆除無法提供拉繩支撐部分，則改以鋼支撐固定；另中央分隔島與軌道間，復舊之L型擋牆應確保樹穴區排水順暢，以減少樹根積水情形。