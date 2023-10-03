中文歷經5千年粹變至今仍繼續使用，可說是博大精深的一門文化，其中不少生僻字雖然組合簡單，讓許多人看了相當容易理解背後意思，卻是完全不知道讀音怎麼念，像是由10個又組成的大陸流行語「又双叒叕」，雖是形容頻繁之意，不少人卻被讀音難倒。

根據會收入異體字的教育部重編國語辭典修訂本，又双叒叕都是部首為又的字。双是雙的異體字；叒的注音、漢語拼音是「ㄖㄨㄛˋ」、「ruò」，意思則是古代神話中的樹木名稱；叕的注音、漢語拼音為「ㄓㄨㄛˊ」、「zhuó」，在形容詞上可形容短淺，動詞上則有聯、綴的意思。

事實上，又双叒叕源自於大陸創意字設計師「王左中右」王國培，2012年王左中右幫日本《朝日新聞中文網》營運微博時，適逢日本頻繁更換首相，王左中右趁機發了一條貼文，「我們又双叒叕要換首相了」，形容日本頻繁更換首相，沒想到在網路上一炮而紅，也成為不少人愛用的熱門詞彙。