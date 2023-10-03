有「最美港姐」封號的李嘉欣，是中葡混血兒，曾奪得香港小姐和國際華裔小姐冠軍，拍過無數部電影，艷麗外表令觀眾留下深刻印象，後來她嫁給香港傳王孫子許晉亨，今年53歲的她身材和樣貌依舊維持得宜，日前她曬出兩張泳裝照，鉛筆腿和蜜桃臀全現形。

李嘉欣今（3日）在Instagram曬出兩張泳裝照，只見她穿著綠色高衩泳裝，舉起雙手跳起，拍下在海灘上懸空的瞬間，另一張照片她背對鏡頭，露出一雙纖細鉛筆腿，泳裝背面大面積挖空，蜜桃臀形狀也現形，完全看不出來53歲了，而她的打卡地點是杜拜的海灘，生活令人羨慕。

李嘉欣近日飛杜拜旅遊。（圖／michele_monique_reis Instagram）

李嘉欣外型亮麗，於1988年參選香港小姐成為冠軍，同年成為首屆國際華裔小姐冠軍，後來她當起演員從電視劇拍起，轉戰電影圈參演《倩女幽魂2之人間道》、《鹿鼎記II神龍教》、《妖獸都市》、《至尊計狀元才》、《笑傲江湖二之東方不敗》、《飛狐外傳》、《海上花》、《墮落天使》、《豬扒大聯盟》、《十月圍城》等電影。

2006年她和富商許晉亨公開承認戀情，許晉亨是香港船王許愛周之孫，他在演藝圈有不少朋友，曾在吳君如介紹與劉嘉玲相戀3年，起初不被家族支持，許晉亨為了劉嘉玲搬出許家大宅，並舉行訂婚儀式，劉嘉玲更一度透露將會做全職太太，媒體追問婚期許晉亨表示沒定下具體時間，之後兩人取消婚約，1991年許晉亨和賭王女兒何超瓊結婚，婚姻只維持9年就收場。直到2008年許晉亨才和李嘉欣正式註冊結婚，2011年李嘉欣誕下兒子，婚姻持續至今，李嘉欣也不時透過社群平台與許晉亨放閃，兩人相當恩愛。