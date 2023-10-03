全台第一座火山型地熱開發案「金山區四磺子坪地熱發電廠」，預計10月商轉。（蔡亞樺攝）

新北市副市長劉和然（右）實地參訪金山金山區四磺子坪地熱發電廠，新北市議員洪佳君也到場。（蔡亞樺攝）

全台第一座火山型地熱開發案「金山區四磺子坪地熱發電廠」，將於10月中旬正式商轉，新北市副市長劉和然今（3）日下午邀集北基宜桃縣市代表，一同前往實地參訪，劉和然表示，四磺子坪地熱發電穩定、24小時可發電運轉，而且比太陽能發電，地熱發電使用土地面積不大，再生能源發展前景可期。

新北市經濟發展局指出，金山硫磺子坪地熱示範區透過招商引進結元能源公司進行開發，預計開發容量為4 MW，開發面積近2萬平方公尺，年發電量達2700萬度電，可供應6392戶4口家庭全年用電。

結元能源公司目前已完成設置1 MW先導型的地熱能發電設備，約投入3億元進行探勘及產能測試，開發面積約為1500平方公尺，年發電量達640萬度電，供應1500戶4口家庭全年用電，將於10月份中旬營運商轉。

劉和然表示，四磺子坪地熱開發團隊經過近半世紀的努力，突破早期工法及材料等限制及困境，成功開發營運商轉。四磺子坪地熱發電廠不但是大屯山其他電廠商開發參考標竿，新北市也要藉此分享在轄內各地推動地熱能源的相關經驗，讓同樣擁有地熱資源的縣市能攜手邁向北台區域共榮。

劉和然表示，地熱可達24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一，大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，佔全國淺層地熱資源約7成，因此成為開發地熱的首選示範區。

經發局長何怡明說，我國1966年起積極投入資源在大屯火山地熱探勘調查，但因火山地熱資源極酸，易使管線腐蝕，且受限早期工法及材料限制，隨著科技進步，廠商近年投入更多資源引進國際最新工法，採用乾蒸氣冷式發電機組，克服抗酸技術不使管線腐蝕，成功突破大屯火山地熱開發困境。

今也到場參訪的新北市議員洪佳君表示，目前仍有許多居民對地熱發電相當陌生，因此居民關心安全性，擔心地震或颱風造成設備損失，現在看起來各方資料都有公開資訊，居民也關心進展，就算天然災害來時地熱可以穩定供電，既乾淨又安全，但探勘鑽井要花許多時間，因此希望政府的行政程序可以加速。