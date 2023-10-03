第60屆金馬獎3日舉行入圍名單公佈記者會，由主播鄔凱雯擔任主持人、上屆金馬影帝黃秋生擔任揭曉嘉賓，今年影帝入圍名單一字排開全是台灣演員，有《關於我和鬼變成家人的那件事》雙男主許光漢、林柏宏「網內互打」，《周處除三害》的癲狂殺手阮經天、《富都青年》扮演啞巴哥哥的吳慷仁，以及今年的台北電影獎影帝《疫起》王柏傑。

金馬執委會執行長聞天祥表示，吳慷仁今年終於入圍了影帝，他飾演不能透過台詞、語言來呈現情感的角色，不但讓自己幻化成為讓人相信的地方階層、臨時工，展示出來的情感強度非常動人。

阮經天13年前主演《艋舺》奪下金馬影帝，聞天祥形容他在《周處除三害》的表演比以往又更升級、爆發力十足，連演吃便當都有張力，阮經天得知喜訊表示：「謝謝《周處》的夥伴和精甫（導演）願意相信我，謝謝烈姐（李烈）妳帶我回家，也謝謝關聖帝君保佑，這一趟旅程真好。」而王柏傑開心表示：「第一次入圍金馬獎，很感恩，謝謝評審！」

《鬼家人》獲評雙帥表演相得益彰、競爭力難分難解，最終雙雙入圍，目前在準備韓劇《No Way Out》的許光漢，感謝評審跟劇組，說：「很開心可以跟這麼優秀5位一起入圍，期待典禮與大家相見，再次謝謝金馬獎。」同片搭檔林柏宏則說：「謝謝《鬼家人》劇組，謝謝導演、謝謝光漢，能和你們一起入圍是最開心的事，我愛你們！能夠參與金馬60真的很榮幸很興奮！」

今年金馬獎總報名件數共552部，其中中港澳佔210部、星馬地區62部，是星馬地區歷年報名參賽史上最多的一次，展現跨區合拍的結果。聞天祥透露，今年評選會議是近幾年最久，長達8個小時半，最終由張吉安執導的電影《五月雪》9項入圍奪得入圍大贏家，而亞軍由《鬼家人》跟《疫起》8項同為亞軍，季軍是《周處除三害》。

聞天祥表示今年入圍獎項討論最久的是劇情長片，投票最多輪的是男配角獎，加上預投票共票選了5輪，最大的遺珠是《白日之下》76歲香港資深演員姜大衞，有演技上的大翻轉，另一個大遺珠則是《小曉》的劉俊謙。