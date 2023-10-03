BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story. #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/k1hQw8Udnb — Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 3, 2023

（19:39更新）泰國曼谷鬧區一處豪華購物中心暹羅購物城（Siam Paragon）周二（3日）下午傳出槍響，現場傳出有至少3人喪生，多人受傷。警方表示已逮捕一名14歲少年，他涉嫌以手槍犯案。總理賽塔（Srettha Thavisin）表示憂心之餘也下令警方調查，他接獲警方報告嫌犯已就逮，並向死者家屬致哀。

路透社引述泰國警方說法表示，這起槍擊案已知造成至少3死4傷，購物中心內人員已疏散。急救人員透露現場有3人喪生，泰國公共電視台報導至少5人受傷。泰國中央調查局（Central Investigation Bureau）已透過臉書發布一名男性嫌犯就逮上銬的畫面。

❗️#Thailand Prime Minister Sretta Taweesin said there was a shooting at the major Siam Paragon shopping center in central Bangkok, and people were seen fleeing the scene. pic.twitter.com/u8lztZmEx9 — Oo ps (@ps_trump) October 3, 2023

There's a shooting incident in Siam Paragon. To anyone going or planning to go there, please avoid it at this moment. Stay safe everyone. #สยามพารากอนpic.twitter.com/nIX5aRyhDn — CEO BYUN ✨ YW NEW SERIES WHENST??? (@aishamza86) October 3, 2023

社群媒體流傳畫面顯示，包括兒童在內的商場群眾急忙跑出購物中心出口，可能有好幾百人。泰國當地第三頻道報導稱，購物中心內一處洗手間傳來疑似槍響的聲音。

另有媒體指，案發時間是當地下午4時20分，警方在商場3樓圍捕，頭戴淺褐色棒球帽、深色上衣的嫌犯並未反抗，束手就擒。警方也在現場查獲一把手槍。

🚨 #BREAKING | #Thailand | #Bangkok



At least 3 dead, 3 injured after shooting at Siam Paragon mall in Bangkok; 14-year-old suspect in custody pic.twitter.com/1DUVL2w1Lz — Bot News (@BotNews18) October 3, 2023

警方在購物中心內查獲一把手槍。（路透）

英國廣播公司報導，社群媒體流傳影片顯示，當地時間周二下午，突然有不少購物民眾逃出購物中心，購物中心後來隨即封閉所有出入口。

另有疑似在購物中心內部拍攝的短片顯示，人來人往的商場裡傳來4聲槍響，清晰可辨。有目擊者在網路發文自稱躲在購物中心裡的商店與洗手間。也有人在商場內搭乘電動手扶梯時忽然直擊多人奔逃尖叫的場面。

當地媒體報導，購物中心附近的暹羅（Siam）地鐵站也已關閉。