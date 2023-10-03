澎湖縣長陳光復今天下午到馬公市第一衛生所接種流感疫苗。（許逸民攝）

澎湖免費疫苗施打時間表。（澎湖衛生局提供）

2023年公費流感疫苗於昨（2）日起全國同步開打，澎湖縣長陳光復今天下午到馬公市第一衛生所接種流感疫苗，呼籲符合資格的民眾踴躍施打，也提醒接種後多喝水、多休息。

陳光復表示，為了造福縣民，讓照顧更全面，縣府推出了不同年齡層的公費疫苗，從幼兒的輪狀病毒疫苗，青少年的子宮頸疫苗，還有帶狀疱診疫苗以及60歲以上長者的肺炎鏈球菌疫苗等不同年齡層的疫苗，提供給鄉親免費施打，透過疫苗的接種讓身體建立防禦機制。

澎縣衛生局指出，秋冬時節到來，近期流感及呼吸道相關傳染病疫情上升，群聚事件通報亦有增加，提醒除接種疫苗外，仍應落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，亦請務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

衛生局長陳淑娟說，今年度澎湖縣公費流感疫苗共計採購2萬 3960 劑，實施對象與去年相同。而除各鄉市衛生所，亦有國防醫學院三軍總醫院澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院、天主教惠民醫院、陳友邦家庭醫學專科診所、何家庭醫學專科診所、辛家庭醫學專科診所、林診所、周明河診所、陳麒勛診所、吳泰郎診所、育安家庭醫學專科診所、陳興源診所、方淑菁診所、黃冠榮耳鼻喉科診所、江明儒耳鼻喉科診所、慈輝家醫科診所、和沐診所及公仁診所計19家醫療機構可接種。

民眾若欲前往接種，可先透過衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等）。

第一階段公費流感疫苗接種對象如下：

1.醫事及衛生防疫相關人員

2. 65歲以上長者

3.安養和長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員

4.6個月以上至國小入學前幼兒

5.孕婦

6.具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

7.6個月内嬰兒之父母

8.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）

9.國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生

10.禽畜相關及動物防疫人員