22歲日本男星梶田冬磨因參加戀愛真人秀走入大眾的視野，並因該節目和女嘉賓青木菜花相戀。未料，他於去(2022)年驟逝，徒留妻子及2歲大的女兒，而今(3日)事隔一年，妻子也在社群上曬出婚紗照吐心聲。

梶田冬磨因戀愛實境節目《錦鯉♥週末民宿》獲得不少粉絲支持，與女嘉賓青木菜花相戀，並步入婚姻的禮堂。未料，2021年還在社群上曝光女兒誕生喜訊的兩人，卻於去年宣告梶田冬磨離世的消息，天人永隔的憾事讓不少粉絲感到十分悲傷，難以接受他的離去。不過，事後也有不少謠言在社群上流傳，青木菜花對此也於上月發文公布丈夫的死因是「猝死」，希望能平息風波。

此外，青木菜花於本月1日，在社群上曬出兩人的婚紗照，並吐露心聲，對自己堅強喊話：「這一年無論經歷了多少困難，你都堅強地走了過來，並且享受幸福的生活。」透露自己努力克服這一年來的種種困難後，終於能好好活著，雖然能一同回顧婚紗照的人已經不在，但仍希望與大家一同分享這些點點滴滴，「特別是那些充滿笑容的照片，是我最喜歡的幾張。」

青木菜花也於文末鼓勵粉絲：「雖然有些人因種種原因離開我們，但留下的人們更應該珍惜當下，並全心全意地生活，走向更美好的未來。」相關貼文PO出後，也吸引不少粉絲留言鼓勵，表示：「不要勉強自己，讓我們一起加油」、「我永遠支持你。」