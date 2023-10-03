篤定提前取得明年巴黎奧運門票的台灣女子拳擊好手吳詩儀，今晚杭州亞運在60公斤級四強賽遭遇地主大陸好手楊文璐，雙方經過三回合激戰之後0比5落敗，無緣闖進金牌戰，但仍獲得銅牌。

吳詩儀在16強賽4比1擊敗哈薩克選手麗瑪，8強賽碰到烏茲別克名將柯季蘿娃，吳詩儀在前兩回合都取得領先，雖在第三回合遇險，但最終還是以3比2險勝。

今晚吳詩儀面對楊文璐，第一回合雙方試探意味濃厚，兩人即便都有揮拳擊中對手，但殺傷力並不大，不過五位裁判都認為楊文璐的攻勢較具威脅性，吳詩儀的分數45比50落敗。

第二回合，吳詩儀加強攻勢，雙方多次在近身糾纏互鬥，然而吳詩儀仍沒獲得裁判的肯定，再次45比50輸掉此局。

第三回合開打前柯文明教練提醒吳詩儀該如何反擊，吳詩儀在背水一戰下更加主動攻擊，但對手楊文璐的防守相當到位，吳詩儀始終無法突破她的防線，左右連拳沒能造成有效的殺傷力，最終仍以45比50、0比5敗下陣來，無緣闖進明日的金牌戰。