北市北投區，妙天宮旁的野溪溫泉，3日上午發生一場悲劇，一名70歲的男子在泡湯時因身體不適昏迷。民眾緊急報案，警消人員火速趕抵現場進行救援，然而不幸的是，男子送醫後仍然宣告不治。

據了解，70歲吳姓男子患有高血壓等心血管疾病。家屬也在接到警方的報案後趕到現場，他們表示對於死因並無異議。初步的行政相驗並未發現男子身上有任何外傷，現場也沒有顯示出任何打鬥痕跡，詳細原因尚待進一步調查釐清。