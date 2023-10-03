繼台中市長盧秀燕宣布，各公費流感疫苗需公開揭示廠牌後，台北市衛生局也宣布，醫療院所、社區設站及校園集中設站，在前1工作日或接種日當天，應在現場明顯處公開揭示疫苗廠牌，讓民眾明確清楚施打疫苗的廠牌。

衛生局說明，學生族群在校園集中接種，如家長對接種疫苗廠牌有疑慮，可於設站結束後持校方提供的「補接種通知單」，至各合約醫療院所完成接種。

衛生局也提醒， 3歲以下幼兒，依據疫苗仿單適應年齡規定，僅提供「賽諾菲」或「東洋 」流感疫苗接種，社區設站及醫療院所在接種現場亦會公布接種疫苗的廠牌，提供民眾接種參考。

衛生局說明，今年疾管署採購4家廠牌的四價流感疫苗，所有疫苗均經食品藥物管理署檢驗合格封緘後，提供公費對象接種；北市並於接種站點公告當日接種疫苗之廠牌，尊重市民朋友自由選擇疫苗廠牌權益；流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種；流感疫苗接種後至少2週才能產生保護力，符合資格民眾請儘速完成接種。