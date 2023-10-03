重溪國小校長吳建邦（中）表示，感謝在地里長、社區協助，最後選定借用重溪社區發展協會空間作為上課地點。（重溪國小提供／張毓翎台南傳真）

台灣璞育文教發展協會、台南市柳營區重溪國小合作，在小腳腿多功能活動中心成立「腳腿仔兒童課後照顧班」，本月開課，免費課輔陪伴，招收柳營區學童，除了基本功課輔導，也提供多元課程帶著學生認識家鄉土地和產業文化，期許孩子們可以成為家鄉發展的力量。

台灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖表示，協會目前課後照顧班有3據點，第1據點是在後壁國小對面建於1942年的木造教師宿舍，修復後成璞育塾文創園區，目前提供18至20位學童的課後輔導。第2據點在新營文化中心附近的辻間創生聚落；第3據點是與重溪國小合作的腳腿仔兒童課後照顧班。

重溪國小校長吳建邦表示，學校位於傳統農工社區，課後教育資源相對缺乏，引進非營利民間組織，免費課輔陪伴孩子可提升學習興趣和自信，他延續先前在後壁國小校長任內與台灣璞育文教發展協會合作開辦兒童課後照顧班的經驗，繼續在柳營區開辦兒童課後照顧班。

吳建邦提到，感謝柳營區長顏文穗與兒童福利聯盟代表共同會勘場地，更要感謝在地里長、社區協助，最後選定借用重溪社區發展協會空間作為上課地點，在地柳營科技工業區暨環保科技園區廠商響應捐款34萬元改善硬體設施，水牛建築師事務所陳永興建築師、蘇翊安先生也義務協助規劃。

吳建邦指出，該課後照顧班已獲得兒福聯盟「社區組織培力計畫」補助講師費、材料費等運作經費，目前招收18位學童，在課業上進行專業輔導、才藝課上發揮創造力，期許孩子們能成為更好的自己。