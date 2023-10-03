為確保工程如期如質完工，新北市交通局邀集檢、調、政風及非政府組織成立永平國小地下停車場工程廉政平台，今（3）日召開第1次聯繫會議，建立跨域合作監督機制，就工程辦理過程所遭遇各種問題及廉政風險進行討論，提供專業建議，共同研商防制措施。

交通局長鍾鳴時表示，永平國小地下停車場工程總經費15億7000萬元，包含工程及清除地下廢棄物費用，受營建物價上漲、原物料價攀升、缺工缺料等影響，致工程成本大幅增加，經全面檢討並邀請專家學者召開預算審議會議，調整工程及廢棄物處理經費。

今日會議由台灣新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處、台灣透明組織協會等平臺成員參加，市府政風處、環保局、教育局及警察局亦派員與會，交通局停車管理科報告工程推動辦理情形，並針對辦理過程所遭遇的各種問題進行討論。

鍾鳴時指出，永平國小地底下原為垃圾掩埋場，經環保局檢測非屬有害事業廢棄物，為加強垃圾清運過程監督管理機制，確保施工廠商依廢棄物清理相關規定執行，這次會議特別就廢棄物清運過程管理作為及可能衍生風險問題研商討論，研擬防弊措施及管控作為，杜絕不法情事。

該工程採統包方式辦理，於9月15日順利完成發包，為地下3層，可提供233格汽車位、672格機車位，希望完工後紓解當地停車問題和捷運轉乘停車需求。交通局強調，持續以最高標準監督控管工程品質與進度，確保對學校及周邊環境的干擾降至最低，以如期如質順利完工。