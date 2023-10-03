在英國，約30名透過捐精或捐卵受孕誕生並長大的年輕人很快將滿18歲，屆時他們就有權得知生父或生母是誰。法律於2005年修改，透過這項技術誕生的孩子滿18歲有權取得生父或生母基本資訊。

法新社報導，隨著愈來愈多兒童藉由捐精或捐卵技術來到這個世界，這些孩子、他們的家人及捐贈者也遇到各種挑戰。

英國法律於2005年刪除捐精者或捐卵者匿名的規定，讓那些透過這項技術誕生的孩子有權在滿18歲後獲知關於生父或生母的基本資訊。

第一批受惠於這項法律的孩子將於本月滿18歲，他們終於可以要求得知細節，例如捐贈者的全名、生日和最後登記地址。

生育治療技術的進步和社會觀感的改變，促使愈來愈多人借助他人捐贈的精子或卵子來懷孕生子，這項技術不只嘉惠難以受孕的人，還有同性伴侶，以及年近五旬、甚至年過五旬的女性。

有權知情的首批孩子並不多，到今年底之前只有30人。

英國人工授精暨胚胎管理局（Human Fertilisation and Embryology Authority）資料顯示，在2024年底之前將有超過700人有權知情，到2030年更將達1萬1400人。

根據人工授精暨胚胎管理局數據，2019年英國有4100名嬰兒是借助捐精或捐卵受孕所生，大約每170名新生兒就有1人。

法律於2005年修改規定，這個時間分界點讓在此之前藉由捐精或捐卵技術誕生的人永遠無法得知生父或生母是誰，他們其中一些人因此大失所望。

19歲學生魯多克（Jamie Ruddock）來自英格蘭南方海岸的布萊頓（Brighton），他告訴法新社：「我替那些想要知道（事實）的人高興，但也有點生氣，我只差幾個月（就符合規定），我不會有機會了。」

魯多克說，從他有記憶以來就知道自己是靠捐精誕生，儘管他並不想要另一個父親，還是會覺得好奇。他與哥哥和父親透過DNA（去氧核醣核酸）血統檢測服務尋找當年的捐精者，但一無所獲。

英國「捐贈者受孕網絡」（Donor Conception Network）主任巴恩斯利（Nina Barnsley）說，許多有資格查詢資訊的人，可能根本不知道自己是靠捐贈精卵受孕誕生。

大約40年前，英國剛開始採用人工授精和試管嬰兒等新技術時，不孕還是一個禁忌話題，父母通常不會告訴孩子受孕過程。但許多年過去，如今心理學者建議家庭盡早敞開心來談。