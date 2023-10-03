台電今日與緯創旗下智帆風能於台電大樓簽署該風帆發電MOU。（圖／台電提供）

亞洲首例！台電今(3)日與緯創集團旗下智帆風能簽署「高空風能系統試驗合作備忘錄」，明年導入德國「風帆發電」(AWE)，以台電彰濱光電場為試驗基地，先設2部裝置容量200瓩的風帆發電設備，進行2年測試期。由於風帆具有突破地形限制優點，如果驗證良好，台電規畫進一步運用於離島地區發電。

風帆發電MOU簽約在台電大樓總部進行，由台電再生能源處處長蔡英聖與智帆風能董事長暨緯創資通前瞻技術中心總經理黃俊東代表簽署。由於這是非常新型發電技術，緯創態度保守採取低調作風，由台電單方面說明。

風帆發電由緯創引入，主動找上台電談合作，基於多元發電政策，台電評估後，選擇具有開闊場域的彰濱光電場作為試驗基地，雙方進行為期2年測試與數據收集。首批2部各200瓩容量可說非常小，台電僅負責提供場地、技術，不用自己花錢。

「它就是一大型風箏。」台電指出，風帆發電原理是將自動控制的動力風箏以八字形上升，到達200至400公尺高度，自動駕駛儀會以最小的阻力和升力將風箏引導到空檔位置，然後從地面上的絞盤上解開系繩，利用牽引力驅動輪軸，以一種「溜溜球原理」，帶動地面發電機組發出電力。

台電指出，該風帆發電由德國SkySails研發，並實際於德國與非洲併網測試，現陸地、輪船上都有發電案例。它的優點就是機組可隨收隨放，易於運輸，因此稱為「行走的發電廠」。等2年試驗成果出爐，如果成效良好，台電會進一步規劃運用於離島地區，

至於有沒有可能引用到本土？台電說，現在新型離岸風電風機一支可達14MW（1萬4000瓩），而風帆發電目前國外最大只有500瓩，發電效益差距很大。當然風箏可以放很多個形成效益，只是那樣也需要很廣闊的地面，還是適合離島與沿海。如果要放置在本島附近海上，因目前已有離岸風電，恐怕容量效益比不上，所以暫不考慮，目前就是先定位在輔助發電性質。