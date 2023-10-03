前海軍顧問郭璽日前點名，前參謀總長黃曙光指控「阻撓國造潛艦、外洩機密」的立委就是國民黨立委馬文君，馬文君除提告郭璽加重誹謗外，更放重話說若有要過利益、把資料賣給大陸就「切腹自殺」。前立委郭正亮則質疑，據他參加過機密會議的經驗，不能抄寫、不能帶手機，那馬是怎麼洩密？這一點應該要跟外界說清楚；另外民進黨立委王定宇也不該在臉書「洩密」搶新聞，這一點軍方也抱怨很多次。

對於馬文君遭控洩密，前立委郭正亮今(3日)在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》表示，馬文君是得到很多未得標廠商的訊息，所有採購案都是這樣，不要以為只有馬文君有這些資料，因為沒得標的廠商一定會到處抱怨標案不公平、講一些有的沒的，但這都還好，重點是機密會議上馬文君到底有沒有把資料帶出場，甚至外洩給中共，這已經是指控「共諜案」了。

郭正亮也說，他自己參與過機密會議，手機不能帶進場，所有資料都有浮水印、每張都不一樣，不可能掉包，現場也不能抄寫，會有人在旁邊巡，看完當場就要交回去。「她是怎麼洩密？」總要告訴外界是怎麼回事。

而有人指控馬文君中場出去打電話，稱找專業的友人確認英文資料內容，郭正亮也直言，聽起來也是匪夷所思，若是真的那就太明顯了；郭自己也曾看過「獵雷艦貸款案」的機密資料，看銀行貸款資料，都是當場看完就收走、不能寫，只能記在腦袋裡。

而民進黨立委王定宇也被指控在臉書洩密，透露潛艦尾舵用甚麼型，郭正亮直言，王定宇的臉書理論上也不可以寫，而且王定宇這種「臉書洩密」軍方也抱怨過很多次，太愛搶新聞。