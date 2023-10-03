受經典文學《天方夜譚》啟發，由美國作曲家亞當斯（John Adams）所作的戲劇交響曲《雪赫拉莎德2》，將於本周末在台灣演出，這也是這部作品在台灣的首登場。

全曲表現自傳說故事中聯想到現代婦女面臨的諸多權力挑戰，並以獨奏小提琴呈現故事裡那位每晚對著暴君說故事的王妃雪赫拉莎德，作品中也使用了匈牙利的民族樂器欽巴龍揚琴及22面銅鑼，以獨特的聲響營造中東的神祕氛圍。

亞當斯認為，在21世紀的現在，仍然有許多像是雪赫拉莎德的女性，例如2011年在埃及解放廣場的「穿著藍色胸罩的女性」（The Girl in the Blue Bra），或是在德黑蘭和平抗爭中離世的伊朗女學生索爾坦（Neda Agha-Soltan）。而這樣令人不安的性別不對等，在世界各地仍不停發生。

為了闡述平權的意識，亞當斯創作了這部以故事女主角雪赫拉莎德為名的交響曲。他更以自己多年的好友、小提琴家喬瑟芙維琪為本，在這部作品中以小提琴獨奏呈現雪赫拉莎德的堅毅，透過她真實、不屈服的琴音，展現女性為了自由所作的永恆戰鬥。

喬瑟芙維琪表示，「作曲家知道我擁有勇敢的靈魂、樂於表達自己，但是內在也有脆弱的部分，因此雪赫拉莎德這個角色非常適合我。為了真實地演繹角色，我盡可能地用『方法演技』（Method acting）融入雪赫拉莎德，也讀了不少關於女性主義的著作及《一千零一夜》的故事和人物，試圖感受她的勇敢、進取及毅力，同時將我的特色融入其中。」

指揮由里柏瑞契擔任，他自2016年起多次與喬瑟芙維琪合作演出《雪赫拉莎德2》，2022年11月在他就任西班牙瓦倫西亞交響樂團首席指揮後，也於瓦倫西亞音樂宮再次合演這部作品，其好交情與默契不言而喻。本場另邀請曾與喬瑟芙維琪合作過的欽巴龍揚琴演奏家澤尼桑妮雅（Aleksandra Dzenisenia）一同演出。演出將於10月6日在台北國家音樂廳登場。