總統蔡英文近日任命勞動部政務次長李俊俋出任監察院祕書長，原任祕書長朱富美則奉總統令於同日轉任司法院大法官。國民黨立委賴士葆直批，所託非人就不要有任何期待，這幾年監察院尸位素餐就是最好印證。試想陳菊都可以逾越憲法分際當監察院長，李俊俋被任命祕書長不過是相同的套路。官員疫苗採購不力，黑心快篩採購亂象，監察院視而不見，自我矮化成為政黨附隨組織，酬庸找綠到出汁的人才是政治正確。

賴士葆今(3日)在臉書發文表示，憲法規定監察院長應該超越黨派，當初蔡英文提名墨綠背景的黨政人士陳菊當監察院長，這樣做顯示權力的傲慢，蔡政府視憲法規定如無物。監察院長提名對的人就可以整飭官箴、澄清吏治，所託非人就不要有任何期待，檢驗這幾年尸位素餐的監察院無所事事，就是最好的印證。試想陳菊都可以逾越憲法分際當監察院長，日前李俊俋被任命為監察院的祕書長不過是相同的套路。

「政治酬庸當然找意識形態綠到出汁的人，才是政治正確！」賴士葆強調，陳菊說社會對監察院有很多期待，這句話有待商榷，原本社會對監察院多所期待，然而監察院自我矮化成為政黨的附隨組織之後，社會就不期待能夠發揮功能了。疫情期間很多寶貴生命喪失，是因為官員受困於意識形態的政策，導致疫苗採購不力，黑心快篩採購的亂象等等，監察院視而不見，以致官員可以將疫苗採購資料的調查報告黑箱作業封存。

「數萬名確診民眾的選舉權被剝奪，監察院人權委員會全然包庇縱容？」賴士葆質疑，蛋荒一年多，進口蛋的管控疏失至今交代不清，輿論沸騰這麼久，監察院彷彿沉睡，手上握有權柄卻沒有任何作為。如今整個監察院都是蔡英文的自家同溫層，官員的過失都不擔心會被彈劾糾舉。「聽陳菊說，期待借重李俊俋發揮長才推動院務規劃人權工作，很違和！監察院還會想做事嗎？」更標註直言「李俊俋亦應是監察院調查對象！」