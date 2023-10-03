梁文音邀羅時豐合唱新歌〈時間到〉。（環球音樂提供）

梁文音邀羅時豐合唱新歌〈時間到〉。（環球音樂提供）

梁文音日前於社群直播公布喜訊，締造高口碑的「2008」出道15周年演唱會將於11月11日移師高雄舉辦，她也祭出驚喜，邀來「國民姑丈」羅時豐合唱最新閩南語單曲〈時間到〉。羅時豐透露收到邀約差點嚇尿，搞笑表示：「農曆七月又看到歌名〈時間到〉，好像怪怪的，想說我是不是得罪她什麼了」。

梁文音透露當初得知新歌要男女合唱，第一時間就想到羅時豐；2人緣起於2015年台視「Super Star我要當歌手」節目，曾一起合作演唱〈歡喜來恰恰〉，當時2人又唱又跳，默契十足也笑料不斷，讓梁文音一直很期待能與羅時豐再度合作。羅時豐自虧比較龜毛又懶，近來有音樂人邀約合作都被他技巧性婉拒，但當他一聽完新歌〈時間到〉Demo後就直接答應，直讚歌曲俏皮又好學，他說：「希望〈時間到〉可以像〈小姐請你給我愛〉一樣傳唱度高，資深藝人跟年輕藝人的合作，竟然可以產出不一樣的火花。」

兩人時隔8年再度合作，羅時豐覺得梁文音「差很大」，「以前是白泡泡幼咪咪、身材不錯，唱歌很甜又會勾人，現在感覺不同，有點陽光氣息、比以前更漂亮，也越來越有韻味」；而梁文音則讚羅時豐職業道德高，不僅歌聲依舊魅力十足，身材也保持得當、內藏硬肌，開心直讚：「我是跟極品合作。」2人合作愉快，羅時豐也直言：「的確是〈時間到〉了，大紅大紫的『時間到』了！」梁文音新單曲〈時間到〉將於10月4至6日於POP Radio首播，10月6日於數位平台全面上線。