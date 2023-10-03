烏克蘭豹2坦克(Leopard 2 MBT)在反攻初期，就遭到地雷炸傷，只能後送修復。現在首批後送的坦克已在波蘭完成大修，正在返回部隊。 報導稱，這個坦克維護基地是在今年4月正式設立，於7月份收到了第一批受損的坦克。
戰區(The Drive-The Warzone)報導，波蘭國營軍備集團 (Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ) 今天在網路上宣布，「第一批完成修復的豹式坦克，已經運往烏克蘭。下一批的修復工作也在進行當中。」
報導沒有提到有多少坦克經過檢修，並返回烏克蘭，但無論如何，這已經相當有效率了。
今年8月，烏克蘭承認「至少有10輛豹2坦克在戰鬥中受損」，並表示多數都受損坦克已經後送修復中。但尚不清楚是否全部都送往波蘭，或者還有其他的維修基地。
在烏克蘭反攻初期的6月份，札波羅熱州小托克馬奇卡(Mala Tokmachka)附近被空拍機捕捉到，相當數量的烏克蘭裝甲部隊受損的實況，照片中有1輛豹2坦克癱瘓，週邊有4輛M2布萊德利步兵戰車，以及1輛除雷車，遭到砲火打擊或是地雷炸毀。
據開源情報防禦分析網站Oryx稱，至少有6架豹2坦克在烏克蘭服役期間被摧毀，另有 6 輛受損，其中 5 架受損後被遺棄。實際數字可能更高，因為 Oryx 只計算目視確認的損失。
由於未來有更多豹2交付給烏克蘭，也會有更多的豹2受損，因此波蘭的維護基地會繼續忙碌下去。這設施對波蘭自己也有助益，因為該國同樣也有大量的豹2坦克需要日常維護和保修。
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