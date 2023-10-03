高市府公布今天新增28例登革熱確診案例，邀集專家會議研判，疫情進入快速上升期，有必要加強社區環境整頓，防疫團隊今日前往高風險社區稽查，查獲171處積水容器，其中37處已有孑孓孳生，現場依傳染病防治法開單裁罰3000元到1萬5000元。

衛生局說明，新增病例感染源可能來自台南有4例，社區群聚衍生有17例，分別來自三民區4例、鹽埕區、阿蓮區、小港區及鳳山區各2例、楠梓區、苓雅區、鼓山區、大寮區及新興區各1例，單點新增個案有7例，分別為鳳山區、苓雅區、楠梓區、小港區、鳥松區、橋頭區、旗津區各1例。

針對登革熱嚴峻疫情，市府今天舉辦專家會議，邀集國立高雄大學白秀華教授、國立成功大學柯乃熒教授、高雄長庚紀念醫院林孟志教授、市立民生醫院張科副院長及疾管署高屏管制中心前主任劉碧隆等專家與會，專家研判往後幾週登革熱確診案發生率將快速上升。

會中專家建議，民生醫院擴充實驗室檢驗量能、增援專業國軍化學防治人力、加強快速動員社區環境整頓，及「噴藥滅蚊生物檢定」監測噴藥品質。高雄市長陳其邁也要求執行化學防治人員皆要落實工安，如防毒面罩、N95及活性碳口罩、護目鏡等都要確實到位。

衛生局今天針對高風險社區環境病媒蚊密度調查，共計查獲171個積水容器，其中37個已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場依傳染病防治法開罰，提醒塑膠罐、花器、澆水器、水桶等皆可能滋生病媒蚊，應定期巡倒清刷，若查獲病媒蚊幼蟲，最高可處1萬5000元。