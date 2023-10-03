第七屆亞洲地方議員聯盟於10月2、3日在菲律賓宿霧舉行，台灣也有代表團參加。（新北市議員王威元提供／蔡亞樺新北傳真）

第七屆亞洲地方議員聯盟於10月2、3日在菲律賓宿霧舉行，除了菲律賓全國超過3000位議員參加之外，台灣、日本、馬爾地夫也有代表團參加，台灣代表團由「台灣地方議員聯盟」林晉章前理事長林晉章和現任理事長、新北市議員王威元帶隊，落實國際外交。

亞洲地方議員聯盟此次會議通過將組織法人化，並成立常設秘書處於菲律賓，避免以往不同國家舉辦，參加國家數量不一的情況，也透過法人化，將彼此成功的經驗累積下來。

林晉章王威元理事長帶領台北市議員柳采葳、新北市議員劉美芳、宋雨蓁、馬見、呂家愷、戴湘儀，桃園市議員朱珍瑤、簡志偉等雙北9位議員參加，代表團帶著國旗進場，讓此行的意義和城市外交徹底落實，被視為參選下屆菲律賓總統大位的宿霧市長親自主持晚宴，並熱情的與議員互動。

王威元表示，疫情之後會花更多心力在中華民國各縣市結合更多超越黨派的議員朋友，理念可以不一樣，但都一起願意為中華民國付出。會談當中提到智慧城市、科技城市、雙語教育及社會福利，也透過法律層面深聊議會運作，較具政治味，讓各國可以迅速地取得每一個國家好的優點帶回去試辦。

當選亞洲地方議員聯盟副會長的王威元表示，中華民國的國際地位在菲國大大攀升，菲律賓在國際地緣政治上讓人有期待的表現。