對於當代不少年輕人來說，奶茶是不可少的飲品，有些人一天不喝就渾身難受。據大陸清華大學與中央財經大學的研究人員進行調查研究發現，奶茶確實能讓部份人上癮，成癮現象與抑鬱和焦慮症狀有關，女性與年齡較小者更為嚴重。科學家因此建議，應考慮限制奶茶廣告。

據《快科技》報導，大陸清華大學和中央財經大學的科學家調查了超5000名北京的大學生發現，奶茶能夠讓人上癮，16.3%的學生符合成癮標準，女生和年齡較小者更為嚴重，並且與抑鬱和焦慮有關。

報導說，奶茶裡面的熱量除了造成生理上發胖以外，也因含有大量糖分而產生一定的精神傷害。研究發現，過量攝入糖分會使得老鼠腦內一種名為BDNF（腦源性神經營養因數）的蛋白質相應減少，這種蛋白質廣泛分佈於中樞神經內，具有神經再生和修復功能。BDNF及其受體也被認為在改善抑鬱和抗抑鬱藥物治療中有著十分重要的作用，因此它們的減少容易使人產生焦慮、緊張、抑鬱等負面情緒。

研究指出，同尼古丁、酒精、海洛因等相同，糖也能夠促進多巴胺的分泌。眾所周知，多巴胺是人體情緒上快樂源泉，大腦只有分泌了足夠的多巴胺，才能使喪氣的人類感到人間還值得繼續奮鬥。

不過，多巴胺也有耐受性，過去一顆糖就能帶來快樂，隨著長期糖分的攝入，則需要更多的糖才能獲得相同的多巴胺分泌量。因此糖上癮也與其他上癮症狀有相似之處，總是伴隨著上癮物攝入量的不斷增加。

科學家稱，鑒於奶茶越來越流行，出現這一問題需要引起重視，並考慮制訂一些規則，比如限制奶茶廣告等。