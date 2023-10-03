為搶攻疫後旅遊，交通部觀光署邀集業者赴各地舉辦觀光推廣會，來台旅客回流，並獲亞洲旅遊週刊（Travel Weekly Asia）讀者票選「亞太最佳旅遊目的地行銷」獎，行銷台灣的努力受到肯定。

2023年Travel Weekly Asia讀者票選大獎典禮今天上午在新加坡康萊德酒店（Conrad Centennial Singapore）進行頒獎儀式，交通部觀光署駐新加坡辦事處受邀領獎。

交通部觀光署駐新加坡辦事處發布新聞稿表示，觀光署近年積極強化及整合中央與地方觀光資源，以全球旅遊未來永續發展趨勢，透過觀光圈及國際魅力據點的創新營造，累積發展多樣新興及主題旅遊產品。

新聞稿指出，2022年10月台灣邊境開放後，加上今年9月15日觀光局升格觀光署，台灣觀光產業界積極布局近程亞太國家及長線歐美重要據點，不只組團赴各地參加旅展或辦理推廣活動，也透過「遊台灣金福氣」抽獎活動吸引國際旅客訪台。

Travel Weekly Asia於2019年首次設立「亞太最佳旅遊目的地行銷」獎項，旨在表彰過去一年表現傑出的國際旅遊業者及供應商，過去幾年得主分別是澳洲、印尼及澳門等地。