台南本土登革熱累計1萬2143例，防疫人員持續在社區巡查有無孳生源。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市本土登革熱今天新增374例，累計已達1萬2143例，目前疫情仍處於高點，又遇「小犬」颱風來襲攪局，由於過去幾場颱風過後都為台南帶來大雨，大雨過後更使得環境中病媒蚊密度上升，專家呼籲，面對疫情沒有本錢鬆懈，務必要做好環境孳生源清除。

台南今天新增374例分別為東區76例、南區64例、安南區57例、北區46例、永康區43例、中西區30例、安平區18例、歸仁區15例、關廟區10例、仁德區8例、佳里區4例，白河區、西港區及麻豆區各1例，其中白河區更是首見確診病例。

台南登革熱疫情在9月18日一周一度出現反轉曙光，但上周病例數不減反增，上周（9月26日至10月2日） 新增2309例，更是今年疫情以來新高。

面對登革熱疫情嚴峻，中颱「小犬」來勢洶洶，風災後才是疫情挑戰的開始，台南市政府今天要求各局處落實權管場域巡檢，清除可能的積水容器，避免颱風夾帶強風豪雨，造成孳生病媒蚊，提升社區登革熱傳播風險，同時也籲請所有市民動員孳清，惟有人人落實家戶內外環境孳清，才能盡快控制登革熱疫情。

針對立委陳以信質詢變更使用藥劑，台南市衛生局回應，依照緊急戶內化學防治作業規範，為避免相同藥劑長期使用病媒蚊易產生抗藥性，固定每半年會更換一次藥劑，7月換藥是表定工作，且換藥後3個月會進行藥效分析測試，於9月未滿3個月時先行測試已是「提前」進行，發現部分地點病媒蚊擊昏率有變化，即刻調整稀釋濃度，陳以信所說「9月發現藥效不足才換藥」，其實應為「9月調整藥物稀釋濃度、並未換藥」。