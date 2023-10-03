士林分署拍賣紅富海吸金案黃姓負責人名下豪宅 (執行署提供)

士林分署保時捷(遮車牌)(執行署提供)

彰化分署拍賣美式重機(執行署提供)

颱風「小犬」來襲前，法務部行政執行署3日舉辦全國123聯合拍賣會，但民眾不畏風雨前往各分署競標，一天共計拍定台幣4億2205萬7923元，這是繼2021年12月拍定總金額8.5億元後，執行署史上第二高的拍定金額，4.2億將挹注國庫。

其中，不動產拍定金額總計4億1568萬8766元。最受矚目的士林分署受苗栗地檢署囑託拍賣吸金198億元的「紅富海集團」黃姓負責人名下位於新北市淡水區「安泰登峰社區」4筆商辦大樓，由於已是第3次拍賣，遠低於市場行情價，引起民眾搶標，共以9010萬元拍定。

另外位於北市北投區「樸園水調歌社區」4間豪宅，因鄰近明德捷運站，交通便利又近天母商圈，生活機能極佳，並配置有停車位，共以1億3040萬元高價拍定。

此外高雄分署拍賣位於高雄市大寮區土地及建物共7筆，底價8000萬餘元，抵押權人高雄大寮區農會以1億800萬元絕對優勢價格投標取得所有權。高雄分署另拍賣位於高雄市前鎮區3層樓透天厝，其1樓為供奉媽祖的宮廟，余姓屋主因為滯欠健保及汽車燃料使用費等，今日第2次拍賣由民間債權人以277萬餘元實惠價格承受。

動產部分，拍定金額總計636萬9157元。士林分署拍賣某數位資產管理平台黃姓創辦人涉嫌違法吸金所購買的TAYCAN 4S純電四門保時捷跑車，共吸引11組買家競標，經過輪番加碼41次激烈競價後，最終以428萬元順利拍定。

彰化分署則舉辦集食衣住行於一身的「卦山法拍市集」，現場有「山道猴子」的最愛、106年份山葉重機XV950，以26萬元賣出；彰化分署還特別設置「愛心惜福義賣區」，由執行官自發性捐贈狀況良好的物品於活動會場進行義賣，所得全數作為重陽關懷長者之用。