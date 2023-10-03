Selina升格為新手媽媽，推出慶祝小腰果滿月的彌月禮盒。（任性eat下提供

任家萱（Selina）上月順利產下兒子「小腰果」，近來正在月子中心調養身體、進入新手媽媽生活，不過身為自創品牌老闆娘的她，產後照樣開工，敬業地與團隊籌備新產品，推出慶祝小腰果滿月的彌月禮盒。

被問及適應新手媽媽生活？她笑說，「還可以，在學習當中，以前覺得嬰兒很軟很可怕，自己生了之後發現，嬰兒怎麼那麼可愛，每一秒鐘的表情都不一樣，一分一秒都不想錯過，很喜歡幫他的表情下各種註解。」更不諱言，當媽媽後的生活的確有改變，「幸福的感覺多過於辛苦，睡眠也漸漸變好。」

她在坐月子期間享受放鬆SPA、洗頭等，特地減少滑手機的時間，加上她個性十分感性，近來也希望自己不要太常落淚，自嘲：「情緒豐滿的時候，只敢小小落淚，怕自己哭太多，眼睛會瞎掉，眼睛有點影響，好像有點老花。」

Selina現在正安心休養身體，開心說：「太辛苦的事情都一概拒絕，好不容易卸貨了，我要讓自己的身心在舒服的狀態去迎接這身分的轉換，想要專心在母奶這一塊，很多人都說這一塊很魔王。」更透露，月子中心有體重計，她卻從沒有站上去量體重，「現在先以身心舒服，媽媽開心、寶寶才會開心，媽媽開心母奶也才會多。」

月子中心有幫寶寶換尿布、洗澡的課程，但她都藉故不去上課，她幽默表示：「叫腰果爸爸去，永遠都希望自己不要學會，這些事情讓爸爸做就好了，這也是我們的默契跟互動，為這個家庭的付出，爸爸媽媽都盡一份力。」