中度颱風「小犬」逼近，中央氣象署已針對南投、花蓮、台東、高雄、屏東及恆春半島發布陸上颱風警報。氣象達人彭啟明分析，小犬造成的風雨會在周三深夜至周四清晨達到巔峰，但海上警報恐怕要一直到周六才解除，且國慶連假又有一波東北季風南下，屆時恐與小犬的殘存水氣結合，在東北部降下明顯雨勢。

彭啟明表示，小犬的暴風圈與上一個颱風海葵相比雖然較大，但目前預測暴風圈僅大概涵蓋到苗栗區域，因此新竹以北地區此次放颱風假的機會不高，越往南的機率才會越高。

彭啟明指出，降雨方面北部會在颱風到來前就提早先下，今（3）日晚間風雨就會開始增加，明天開始會在東部降下雨勢，等颱風離開後會在西半部出現一些殘存水氣。

彭啟明強調，雖然此次颱風的降雨主要以山區為主，預測包括花蓮、台東及屏東靠山區，都有機會累積800至1100毫米的降雨量，宜蘭山區500至800毫米，但屏東也有400至700毫米的雨量，而這些雨量在2天內下完其實是相當可觀的，民眾應提高警覺。

此外，因太平洋高壓已經有西升的趨勢，雖然小犬颱風目前還能維持環流結構，但接下來的發展條件偏差，再成長為強烈颱風的機率不高，甚至已經出現些微減弱的趨勢。

彭啟明也提到，此次小犬颱風登陸期間沒有西南氣流、共伴效應等攪局，但國慶連假期間會有一波東北風南下，屆時與小犬颱風離開後的殘存水氣結合，可能會在宜蘭地區降下一波明顯的雨勢。