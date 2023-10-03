《老狐狸》中陳慕義的表現，獲金馬執委會執行長聞天祥盛讚：「表演有教父般的力量。」（金馬執委會提供）

萬芳在《五月雪》中的表現在國內外皆受肯定。（金馬執委會提供）

劉奕兒在《老狐狸》中表現被評審大讚：「魅力十足」。（金馬執委會提供）

梁雍婷以《白日之下》入圍金馬最佳女配角。（金馬執委會提供）

金馬60在3日揭曉入圍名單，最佳女配角競爭十分激烈，但男配角才是今年被稱之為：「最難取捨」。入圍男配角的部分有陳澤耀《富都青年》、黃梓樂《年少日記》、陳慕義《老狐狸》、傅孟柏《本日公休》、林保怡《白日之下》，當中老戲骨陳慕義的表現，獲金馬執委會執行長聞天祥盛讚：「氣場強大！呈現時代事故、機制、野心，表演有教父般的力量。」

傅孟柏在《本日公休》演出憨直女婿，奪得今年台北電影獎最佳男配角獎，這次接續入圍金馬，他表示：「謝謝金馬評審委員，讓我能以入圍者的身分參與金馬60這個電影盛會，非常感動，非常榮幸。恭喜入圍的劇組夥伴，謝謝宇宙讓我遇到這樣的角色，謝謝傅天余導演，謝謝《本日公休》。」

陳澤耀在《富都青年》演出吳慷仁的弟弟，他得知入圍時正巧在錄外景空檔，激動到哭著說：「Yes！開心！好開心！超級開心！謝謝評審們的厚愛，讓我入圍了第60屆金馬獎最佳男配角，這個入圍對我來說非常重要，有機會讓更多的觀眾認識我。」他15年前許下能和恩人、恩師王禮霖一起走紅毯，如今一個入圍男配角、一個入圍新導演，願望終於實現。

最佳女配角的部分，以作品《老狐狸》入圍最佳女配的劉奕兒被評委大讚：「眼神非常棒，魅力十足，表現驚人！」陳意涵則以《小曉》其中的母親一角入圍，聞天祥表示：「這樣說可能有點冒犯，但她把『肚爛』母親一角演得真好。她原本就是天才型的演員，這次她演的不再是少女，而是一名母親，將角色的複雜性呈現的很好。」陳意涵在得知消息後表示：「謝謝在這樣的年紀可以與這個角色相遇，獲得評審的肯定，超級有成就感！」

另外，以《本日公休》入圍的方志友被讚在片中拿出精彩表現，方志友則回應：「第一次入圍就是金馬60非常非常感動。我完全不知道今天公佈，老公打來雞皮疙瘩跑出來，然後經紀人打來直接哭出來。非常感謝傅天余導演看見我，帶我走進《本日公休》，也謝謝媽媽陸小芬和前夫傅孟柏，還有我的哥哥姊姊名帥跟庭妮。我還太激動想不出感想，現在還只會哭。謝謝金馬看見我，演戲那麼多年了，終於！入圍就是肯定！」

本次入圍最大贏家的電影《五月雪》也由萬芳入圍最佳女配角，評審點評：「萬芳在片中幾乎沒有任何激烈的動作跟表情，但能感到她經歷的風霜，十分強烈。」萬芳本人回應：「非常非常謝謝導演張吉安的邀請參與。張吉安的父親對張吉安說『萬物皆有靈』我覺得好動人。《五月雪》阿英這個角色是很多人與議題的濃縮，但願我有透過安靜的力量表達出來。」

今年女配角的遺珠的部分，聞天祥表示選擇真的不易，他特別提及《五月雪》的蔡寶珠、《疫起》的項婕如以及《惡女》的林美秀、謝瓊煖，再三肯定她們的表現。