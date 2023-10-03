興櫃一般板麗彤（6539）因有重大事項待公布，櫃買中心公告，該公司普通股股票自4日起將暫停交易，並將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

《港股》黑色暴雨警告 港股暫停交易
《興櫃股》富世達傳解套 年底前有望上市、狂飆20%
《櫃買市場》明揚28日起改全交股 與明安合罰150萬元
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