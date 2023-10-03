櫃買：麗彤重大事項待公布 4日起暫停交易 20:372023/10/03 工商 鄭郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 興櫃一般板麗彤因有重大事項待公布，櫃買中心公告，該公司普通股股票自4日起將暫停交易。圖／本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興櫃一般板麗彤（6539）因有重大事項待公布，櫃買中心公告，該公司普通股股票自4日起將暫停交易，並將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 《港股》黑色暴雨警告 港股暫停交易 《興櫃股》富世達傳解套 年底前有望上市、狂飆20% 《櫃買市場》明揚28日起改全交股 與明安合罰150萬元 #麗彤 #事項 #暫停交易 #櫃買 #興櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電通股》將公布重大訊息 文曄今暫停交易 07:482023/09/14 財經 《盤後解析》量縮破底翻 多空消長聚焦5因素 15:082023/09/22 財經 《櫃買市場》誠逸科技申請登錄興櫃戰略新板 08:082023/10/03 財經 《盤中解析》續跌逾百點回穩 櫃買開低走高 11:282023/09/22 財經 《櫃買市場》國際海洋申請登錄興櫃戰略新板 07:482023/09/01 財經 《櫃買市場》汎瑋材料、大井泵浦申請登錄興櫃一般板 09:582023/09/19 財經 《櫃買市場》前端風電申請登錄興櫃戰略新板 10:582023/09/19 財經 《櫃買市場》聯純、汎瑋、大井泵浦本周登興櫃 國際海洋-新上戰略新板 17:392023/09/25 財經 《櫃買市場》全景軟體申請登錄興櫃一般板 17:192023/10/03 財經 《櫃買市場》櫃買中心通過2項規章修正案 08:382023/09/18 財經 《櫃買市場》天虹申請上市案通關 07:582023/09/07 財經 證交所、櫃買放寬交易規則 培育下一輪護國群山 15:002023/09/09 財經 《櫃買市場》櫃買中心修正規章強化上櫃公司董事會職能 10:582023/09/02 財經 NCC審鏡電視案逾期限、附加事項過多 監院要求檢討 17:232023/09/13 政治 《櫃買市場》台灣居護公司 19日辦理創櫃板登錄前籌資 10:082023/09/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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