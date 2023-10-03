杭州亞運田徑今晚進行男子400公尺跨欄決賽，8月在成都世大運奪金破全國紀錄的台灣好手彭名揚，因為抵達杭州第2天就新冠確診，體能尚未回復，以50秒97完賽在決賽8人敬陪末座。卡達選手薩萊克、哈米達包辦金、銀牌，地主好手謝智宇以49秒16摘銅。