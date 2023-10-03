杭州亞運》田徑男子400公尺跨欄決賽 彭名揚確診50秒97完賽 19:462023/10/03 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彭名揚（中）在杭州亞運田徑男子400公尺決賽敬陪末座。（資料照／大專體總提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杭州亞運田徑今晚進行男子400公尺跨欄決賽，8月在成都世大運奪金破全國紀錄的台灣好手彭名揚，因為抵達杭州第2天就新冠確診，體能尚未回復，以50秒97完賽在決賽8人敬陪末座。卡達選手薩萊克、哈米達包辦金、銀牌，地主好手謝智宇以49秒16摘銅。 杭州亞運》小試身手飆157公里火球 潘文輝「關門」更懂的用腦 杭州亞運》自由車男子公路計時賽 杜志濠名列第五無緣獎牌 杭州亞運》自由車公路計時賽第五 杜志濠：盡力後沒有遺憾 #杭州亞運 #田徑 #400公尺跨欄 #彭名揚 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》賴柏瑋先發對香港 林立鎮守右外野 11:282023/10/03 體育 杭州亞運》射箭女子反曲弓邱意晴不敵韓國選手止步八強 13:142023/10/03 體育 杭州亞運》甘家葳拳進金牌戰 搭上巴黎奧運列車 16:232023/10/03 體育 杭州亞運》比戴資穎多打3分鐘 球后安洗瑩也過關 13:172023/10/03 體育 杭州亞運》只花19分鐘 戴資穎光速晉級16強 11:592023/10/03 體育 杭州亞運》浴血搶奧運門票 甘家葳要讓過世母親感到欣慰 17:342023/10/03 體育 杭州亞運》也是快打旋風 羽球女雙許雅晴／林琬清拚進16強 14:342023/10/03 體育 杭州亞運》復仇成功！ 周天成打敗上屆男單金牌闖16強 16:462023/10/03 體育 杭州亞運》射箭複合弓張正韋不敵韓國選手止步八強 11:242023/10/03 體育 杭州亞運》自由車女子公路計時賽 黃亭茵僅名列第11 11:452023/10/03 體育 杭州亞運》5、6兩局各灌5分 中華隊15比0提前6局KO香港 12:212023/10/03 體育 杭州亞運》32強就碰種子 王子維、許玟琪飲恨 12:102023/10/03 體育 杭州亞運》「飄髮哥」劉致榮霸氣完封 自曝登板時其實肚子餓 12:032023/10/03 體育 杭州亞運》對港繳5局好投 菜鳥國手賴柏瑋把握機會請益 15:062023/10/03 體育 杭州亞運》男子卡巴迪擊敗日本 首度參賽就拿下2連勝 12:042023/10/03 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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