杭州亞運自由車個人計時賽由杜志濠和黃亭茵代表中華隊領銜出賽，在賽事中杜志濠傾盡全力的追趕前方選手，也時刻牽動著在電視轉播中台灣車迷們的心，最後在高水準的亞運競爭中取得第五名的成績；而黃亭茵也毫無保留，參賽數據更是超越五年前的自己。

杭州亞運女子個人計時賽，身披中華隊戰袍的黃亭茵，以27分23秒89的成績進站，均速40.097公里，在所有選手中排名第11位；這場比賽的前三名分別由 奧莉加(Olga Zabelinskaya/烏茲別克)、與那嶺惠理(日本)及里娜塔(Rinata Sultanova/哈薩克)選手取得。

「這18.3公里的路線其實算難騎，因為它上上下下，在一個有點間歇的狀態，所以我逼自己每一下都要很扎實下去踩，不管妳迴轉多慢，齒數多輕，妳一定要在自己的控制範圍內不可以爆掉，今天的每一下我都感覺很扎實。」

「在生涯第4屆的亞運，我認為已經到達我身體的極限，可是後來我又告訴自己說，既然妳選拔都贏了，為什麼不享受這場比賽，而且這有可能是我最後一場國際賽。只要我全力以赴，今天就是我最棒的自己！」

從廣州、仁川、雅加達到延期的杭州亞運，這已經是粉紅小鋼炮生涯的第四屆亞運會，在沒有設定專項，長年征戰多個項目的情況下，33歲的亭茵不諱言，她感覺身體機能已經到了極限。再次出征是抱著享受比賽的心情，盡可能調整到最好的自己。

「其實暖身的時候就知道今天的狀態，我已經盡了最大的努力在騎了，不管今天的數據怎麼樣，這都是我最棒的自己，我會在過程中專注，不斷鼓勵自己要撐下去。」

「而且我的數據顯示跟5年前全國錦標賽一樣，這次的功率甚至高了10幾瓦，表示說這5年當中我並沒有退步，我覺得甚至是進步的，因為我的心態跟以前不一樣。」

讓亭茵有明顯感受的是，亞洲國家普遍開始有完整的情蒐、學習新的知識，聘請外籍教練來充實自己，也到國際賽去磨練經驗，現在多了更多來自越南、印尼這些東南亞的競爭對手，這也激勵她突破自己的表現。

緊接著午後登場的男子個人計時項目，濠小子杜志濠在39.6公里的賽程中，以46.879公里的均速排名全場第5位。盧岑科(Alexey Lutsenko/哈薩克)完成三連霸，薛銘(中國)和劉允樂(香港)分居2、3兩席，韓國選手張慶九排名第4位。

杜志濠杭州亞運拿第5：「沒有遺憾，今天的我真的是全力了！」「今天在39.8公里要爬升5百多公尺，就是照自己的配速騎，去程的配速甚至有點超過，回程把全部的力量都用完，整體的分配是很剛好的。這次真的為了這場比賽下來很多功夫，也會回去檢視比賽的過程，主要還是地形的變化比較有影響。」

而本屆杭州亞運計時賽的路線，確實和小濠先前的認知有所出入。「除了地主隊，其他參賽國的選手都是在賽前一週才知道新的賽道，因為跟我掌握的有差異，我在配速上有稍微改變策略，把輸出重點放在爬坡；雖然跟我訓練的全平路不太一樣，但選手本來就應該適應不同的路線，我已經盡力了。」

「其實這樣的結果在自己的預料當中，選手們在亞運的情況普遍比亞錦好，包括我的情況也是更好，我本來就知道幾個亞洲國家的能力都跟我相當，我知道當時有些選手不適應泰國亞錦賽的天氣，所以並沒有因此掉以輕心。」

作為生涯的亞運初登場，濠小子也分享親身感受賽道的想法。「我感覺杭州的規格甚至比世錦賽更高，灑水車是無時無刻都在洗路面，連經過水溝蓋都感覺不出來，包含安全控管、交管和地面的平整度，比我參加過的英國世錦賽更高，整個賽會的組織真的是高水準。」

明天的亭茵會和美玉聯手，出征140公里的女子公路賽。因為每個國家只有兩位選手，戰術的應用會比較有限，但難免還是會有前仆後繼攻擊的“戰鬥模式”出現，亭茵在享受之餘，會展現不放棄的態度，直到終點線的最後一刻！而男子公路賽將於週四登場，面對這場充滿變數的比賽，濠小子以“生存遊戲”來預測男子公路賽的戰況；估計哈薩克仍將扮演亞洲強權的角色；而小濠表示自己會放輕鬆和隊友張誌盛相互搭配，為台灣爭取最後奪牌的機會！