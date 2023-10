洪佩瑜以電影《本日公休》主題曲〈同款〉入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。(何樂音樂提供)

動力火車入圍本屆金馬最佳原創電影歌曲獎。(華研國際提供)

第60屆金馬獎3日公布入圍名單。本屆金馬「最佳原創電影歌曲獎」曲由蔡依林演唱《關於我和鬼變成家人的那件事 Marry My Dead Body》主題曲〈親愛的對象〉、動力火車獻唱電影《老狐狸 Old Fox》主題曲〈鳥仔 Fledgling〉、萬芳演唱電影《五月雪 Snow in Midsummer》的主題曲〈五月的人 May Threnody〉及洪佩瑜所唱的電影《本日公休》主題曲〈同款〉等共同角逐大獎。

今日一聽聞入圍金馬「最佳原創電影歌曲獎」,蔡依林開心說:「不敢相信!謝謝鬼家人們!」動力火車興奮回應:「沒想到,我們能有入圍三金的一天。」

萬芳則感謝說,「〈五月的人〉這首歌曲的入圍,謝謝評審,第一次去到513的義山,我感受到亡靈者的溫柔,這首歌獻給所有被囚困的人們。」至於7月才剛拿下金曲新人的洪佩瑜,事隔3個月再以電影《本日公休》主題曲〈同款〉入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

獲知好消息的洪佩瑜興奮表示:「謝謝評審肯定《同款》這首歌曲,感謝創作者吳念真導演、陳建騏老師,讓作品完整呈現在大家面前的傅天余導演、跟本日公休團隊,以及走進戲院觀看這個作品的每一位觀眾們。很感謝也榮幸成為其中一員,很期待參與金馬盛會。」