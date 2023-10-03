洪佩瑜以電影《本日公休》主題曲〈同款〉入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。（何樂音樂提供）

動力火車入圍本屆金馬最佳原創電影歌曲獎。（華研國際提供）

第60屆金馬獎3日公布入圍名單。本屆金馬「最佳原創電影歌曲獎」曲由蔡依林演唱《關於我和鬼變成家人的那件事 Marry My Dead Body》主題曲〈親愛的對象〉、動力火車獻唱電影《老狐狸 Old Fox》主題曲〈鳥仔 Fledgling〉、萬芳演唱電影《五月雪 Snow in Midsummer》的主題曲〈五月的人 May Threnody〉及洪佩瑜所唱的電影《本日公休》主題曲〈同款〉等共同角逐大獎。

今日一聽聞入圍金馬「最佳原創電影歌曲獎」，蔡依林開心說：「不敢相信！謝謝鬼家人們！」動力火車興奮回應：「沒想到，我們能有入圍三金的一天。」

萬芳則感謝說，「〈五月的人〉這首歌曲的入圍，謝謝評審，第一次去到513的義山，我感受到亡靈者的溫柔，這首歌獻給所有被囚困的人們。」至於7月才剛拿下金曲新人的洪佩瑜，事隔3個月再以電影《本日公休》主題曲〈同款〉入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

獲知好消息的洪佩瑜興奮表示：「謝謝評審肯定《同款》這首歌曲，感謝創作者吳念真導演、陳建騏老師，讓作品完整呈現在大家面前的傅天余導演、跟本日公休團隊，以及走進戲院觀看這個作品的每一位觀眾們。很感謝也榮幸成為其中一員，很期待參與金馬盛會。」