俄羅斯國家新聞社報導，亞美尼亞國會今天通過國際刑事法院（ICC）創立章程，以將自身納入荷蘭海牙ICC的管轄範圍。

法新社報導，亞美尼亞國會今天針對是否批准ICC創立章程「羅馬規約」（Rome Statute）進行表決。現場轉播顯示，國會議員以60票贊成、22票反對批准章程，反對者主要是在野黨議員。

路透社報導，亞美尼亞的盟邦俄羅斯曾強烈反對葉里凡加入ICC。由於莫斯科入侵烏克蘭，以及亞塞拜然奪回30多年來由亞美尼亞裔掌控的納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），這2個盟邦的關係出現惡化。

此外，國際刑事法院3月以俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）被控非法將烏克蘭兒童運送到俄國，犯下戰爭罪為由，對他發布逮捕令。

亞美尼亞加入ICC，意味一旦蒲亭踏上亞美尼亞領土，葉里凡將有義務逮捕他。

莫斯科當局曾於3月警告，亞美尼亞一旦加入ICC，將面臨「嚴重後果」。葉里凡則表示，已和俄國討論加入的計畫。