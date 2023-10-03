澎縣長陳光復下午主持颱風整備會議。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

中度颱風小犬來襲，澎湖縣政府今晚宣布，考慮縣民生命財產安全，明（4）日（星期三）停止上班、停止上課。同時也發布各港口及海岸發布禁制公告，從4日中午12時起，非持有通行證件，不得進入海岸線，提醒民眾勿到海岸／港區觀浪、垂釣、捕魚。

澎湖宣布明天停止上班上課。（翻攝自澎湖粉專）

依據中央氣象署今日發布之風雨預報資料，中颱「小犬」朝台灣東南方海域接近，強度持續增強，對澎湖縣的影響恐將擴大，氣象預報澎湖地區4日至5日風雨影響最顯著，很有可能出現11至13級瞬間強陣風，已達停班停課標準。

受颱風影響，繼往來台澎的海運4日、5日停航後，目前明日對外空運也將取消9航班（分別為澎湖往台北1航班、澎湖往台中1航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南2航班、澎湖往高雄4航班）。包括華信航空4日高雄澎湖最晚班停航、立榮航空4日嘉義／台南／高雄13：00（不含）後出發往返澎湖取消。台北澎湖晚班機8619／8620及台中澎湖晚班機8651／8652班次取消；南海之星4、5日兩日停航，6日取消延航高雄。

海巡海上接駁後送將軍島一名消化道出血男子。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

而望安鄉將軍島1名58歲的男性村民今下午因消化道出血，有咳血症狀，由澎湖海巡隊在海上接駁到馬公本島就醫。

因小犬颱風來襲，澎湖發布禁制公告。（翻攝自澎湖粉專）

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部是今（3）日15時55分接獲望安鄉將軍衛生所通報，1民眾急需後送馬公就醫，於是派遣線上10091巡防艇趕往救援。而第七岸巡隊馬公安檢所則協調「八罩之星」交通船搭載傷患與醫護人員等2人出港，於將軍港外與10091巡防艇進行接駁，順利將人員以最大安全速率馳返馬公港，於17時48分交由消防局救護車載往衛福部澎湖醫院就醫。

澎湖縣長陳光復下午主持「小犬」颱風災害應變中心整備會議，指示各防災編組單位要掌控颱風動態及災情，並做好防颱準備作為，一有狀況立即處理，隨時保持災情查報及緊急通報聯繫管道暢通。為免志工因颱風送餐而發生危險，要求社會處預先發送代餐，避免長者因颱風造成斷炊挨餓。

民航局澎湖航空站提醒旅客，因部分航班已有取消，請旅客搭機先洽航空公司瞭解航班動態。