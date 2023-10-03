國造潛艦首艘原型艦海鯤號日前舉行下水儀式，隨後前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造機密，接連引發討論。前立委郭正亮指出，潛艦國造的利益很龐大，當時招標就曾引發爭議，後續能造幾艘還是要看美國願賣幾套作戰系統，且美國有一部份主張「不對稱作戰」的人，並不支持台灣潛艦國造，更希望台灣製造多艘小型砲艇、巡邏艇。

前立委郭正亮今(3日)在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》表示，這個標案很複雜，對於要不要做潛艦、做潛艦的模式，美國內部有不同意見，我國海軍內部也有不同意見。

郭指出，建造潛艦的模式，像韓國的第一艘潛艦，就是德國幫忙做、韓國派人去學，第二艘就回到韓國建造，德國派顧問團到韓國上班。而澳洲就比較像台灣的模式，堅持要自己做，跟其他國家買技術，結果失敗。

郭正亮說，有些人會懷疑，台灣沒有做過巡洋艦、驅逐艦，卻一下就要做難度最高的潛艦，擔心會失敗，且招標過程廠商也搶得很兇，因為利益實在龐大，現在已經花了3000億元，還有後續維修的費用也是大的驚人。當初有6家廠商競爭，最後是直布羅陀的7人公司Gavron Limited（GL）得標，很多人就對於GL、台船得標有意見，當然很多標案都這樣，但就牽涉到是不是讓人感覺公平合理。

郭正亮也提到，此次海鯤號潛艦沒有實際下水，卻稱為下水典禮，會讓人懷疑「廠商急著要請款」，且後續還會有很多問題，像是台灣做不出作戰系統，現在誇口說要造8艘，最後仍是看美國同意賣給台灣幾套。

郭正亮表示，事實上很多美國有一派人不支持台灣潛艦國造，認為潛艦太貴，這些人主張不對稱作戰，寧可台灣多造幾艘小型的砲艇、巡邏艇，才能避免被一口氣殲滅。

郭正亮續指，台灣堅持要做潛艦，主因是擔心共軍航母若靠近東部外海，會對我軍東部保留戰力造成威脅，我軍潛艦能反制大陸航母，理想狀況是可以裝配重型魚雷，２、３枚能全數擊中就能重創大陸航母；不過前提還是要大陸解放軍找不到台灣潛艦，但我軍潛艦的聲音能否躲過聲納、不被反潛偵察機發現，目前也說不準。