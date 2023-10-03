許多人可能會因為工作上的任何不愉快而選擇離職。一位女子近日動了離職念頭，原因竟是公司主管身上帶有抽菸、口臭、體味等臭味，加上公司沒有冷氣、跟主管相處的時間長，讓她忍不住直呼「因為主管身上的味道想離職」，貼文曝光後引發許多人共鳴。

原PO在Dcard發文表示，她到職新公司至今2個月，原本以為自己可以努力撐下去，不過公司薪水條件沒有特別好，還有沒安裝冷氣的缺點，另外主管身上的味道也是一大問題，除了抽菸味道以外，「主管有口臭…流汗也有體味，每次他在我旁邊，我都覺得鼻子要被摧殘了」，讓平時得和主管長時間相處的她相當痛苦，所以才會起心動念想離職。

對此，許多網友紛紛回應，「噢…我也屬於鼻子敏感類型，超懂你的無奈，環境薪資都不怎樣的話就不必忍」、「懂，之前同事抽完菸，講話沒戴口罩，聞到瞬間都想往後退，超級臭的」、「我也很敏感，旁邊的同事都有口臭而不自知，曾經試探性想請他們吃口香糖，但都被拒絕，只好日日戴口罩，就算他們問我也只能說老天逼我」。

另外有不少人認為，光是公司沒冷氣就可以成為離職原因，「公司沒冷氣我根本不會到職」、「你好厲害，公司沒冷氣居然有辦法待…」、「沒冷氣才最可怕！」。

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