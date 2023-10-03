台中豐原高中輕生學生疑遭師長霸凌案，校方霸凌因應小組調查後，8月認定霸凌案不成立，學生家長提出申復，人本基金會中部辦公室3日指出，因不當管教與霸凌不可簡單二分，認定申復有理，呼籲豐中依專業慎選調查委員並以外聘委員為優先，以釐清整起事件、亡羊補牢。

人本教育基金會指出，原防制校園霸凌因應小組之調查報告，將教師的多次對同一受害者之霸凌行為分割看待，視為「不當管教」；但教師霸凌乃具有特定對象的針對性行為，受害者長期以來處在教師的持續「不當管教」的傷害中，讓受害者處於具有敵意或不友善環境。

人本說，原防制校園霸凌因應小組未正視受害者遭受霸凌，多位加害者「持續累積的每一個行為」所造成，將各行為拆分檢視，無異企圖大事化小，為加害者開脫，看輕受害者所面臨之困境。申復審議決定書中，申復審議委員亦舉例國外文獻指出連續不當管教或違法處罰，可能構成教師霸凌行為，不當管教與霸凌不可簡單二分，絕非因行為遭判不當管教即霸凌不成立。

人本指出，調查方式的問卷調查結論是學務人員「部分管教」失當，證實校內確有不合理對待、惡意、非必要的管教事件發生，但原霸凌調查報告的結論，卻對如此攸關霸凌要件的故意侵害行為，只寫下：「三位教師失當管教輕度至中度」，在霸凌調查裡結論反倒隻字不提霸凌、更越權企圖影響校事會議的調查結論來替涉案學務人員開脫。

人本說，豐原高中一名學生今年2月疑遭教職員霸凌輕生，學務主任因「嚴重不當管教」遭停聘，如今重啟調查後仍有多項認定及事件調查需進行；加上該霸凌案涉及該校多達8位學務人員與導師，人脈關係龐大複雜，呼籲校方籌組「霸凌因應調查小組」，依專業慎選調查委員，並以外聘為優先。