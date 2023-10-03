未達天然災害標準，宜蘭明正常上班課。（圖／中央氣象署）

宜蘭地區未達天然災害停止上班、上課的標準，明日正常上班、課。（吳佩蓉攝）

中央氣象署今（3日）發布小犬颱風海上陸上警報，依據預報資料顯示目前強度為中度颱風，但宜蘭地區仍未達天然災害停止上班、上課的標準，明（4日）正常上班、正常上課。

小犬颱風路徑恐直撲台灣，可能對宜蘭縣造成影響，縣長林姿妙今下午2時30分開設二級災害應變中心，要求各單位加強防災整備事宜，另縣內海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，警戒區內人民或車輛均禁止進入，請民眾勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。