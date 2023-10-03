達發（6526）初次上市普通股承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（3）完成競拍，預計10月19日以每股434.84元上市掛牌，以今日在興櫃收541元來看，等於投資人若參與公開申購，抽中一張有10.6萬元、24.41％的套利空間。

證交所表示，達發此次辦理競價拍賣股數13,952仟股，公開申購股數為3,537仟股。此次參與投標之投標單筆數計2,075筆，合格標單共1,925筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，已於今天於證交所公開完成電腦開標，並全部拍賣完成。

達發競拍結果最低得標價格為403.51元，最高得標價格590元，得標加權平均價格434.84元。

另依相關辦法規定，達發競價拍賣最低承銷價格為403.51元，此次辦理公開申購價格為434.84元，10月5日至11日為公開申購期間；10月13日為公開抽籤日。