台灣不少年輕人抱怨：「存錢太難了，老闆又不加薪……」其實南韓年輕人也面臨同樣的難題。據韓媒報導，面臨當前高物價、高利率、高匯率的「三高時代」，南韓年輕世代竟然掀起一股「摳門理財」風潮，想方設法能省則省。

據南韓《亞洲日報》報導，面對物價飆漲，許多南韓民眾逐漸減少外食。新韓信用卡大數據研究所的資料顯示，從今年前2季來看，餐飲消費的水平確實在縮水。各個年齡層的外出用餐支出都有減少，令人驚訝的是減幅最大的竟然是20多歲族群。據分析，原因在於物價上漲之後，主打消費能力相對較弱的20多歲族群的低價餐飲消費興起。

除了減少外出用餐、找便宜的地方吃飯，年輕世代還流行透過累積小額福利來補貼生活支出。像是越來越多人開始購買「醜食」，也就是外貌不佳，但味道與營養與一般食材無異的產品。由於價格低廉，「醜食」受到不少人歡迎，銷售量節節上升，讓消費者省了荷包，還能幫助農民。

另外，透過智慧手機App收集各式積分，在日常生活中可以轉換為一定金額的「應用理財」也廣受歡迎。像是根據走路步數來累積積分、換取現金回饋的App，這種小額回饋的換取，就受到不少南韓民眾歡迎。

為了省下交通費，許多人都會使用T-money交通卡，其地位就像台灣的悠遊卡。而T-money推出的App「T-money GO」，能讓用戶賺取獎勵，取得優惠券或公共交通折扣，輕鬆達成「交通應用理財」的目標。