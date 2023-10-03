吳詩儀3日在杭州亞運拳擊女子60公斤級準決賽遭遇大陸楊文璐，最後以0比5吞敗，賽後她落淚表示，「原本我以為自己不會有這種情緒，但最後我還是希望自己能贏，這是氣我自己沒拿下這比賽的淚水，我很清楚楊文璐控制比賽能力很強。」

儘管吳詩儀落敗，卻仍拿下銅牌與明年巴黎奧運門票，「我想拿到銅牌是種肯定，今年我重新轉隊到新的團隊，一切重新適應，包含教練模式與氛圍，感謝柯文明教練沒有對我差別待遇，也很重視我的感受，這次亞運拿牌是目標，但我希望成色更好。」

吳詩儀強調，自己加盟這個新的訓練團隊，最大改變就是多了自信，以前她總是自認比別人差，但是柯文明教練一直告訴她別這樣想，也加強她的心理素質，陳念琴也在一旁鼓勵她且罩她，讓她來到新團隊後的一切都很正面。

只是說著說著，吳詩儀又開始落淚，且突然要求媒體能否讓她分享心靈「雞湯」，結果她一開口竟說：「因為我媽在內湖港墘路開雞湯麵店，當我打準決賽時，我媽待在廚房內幫我加油，喊到連店外都聽到了，畢竟我一開始練拳擊，並非得到全面支持。」

「如今就算我面臨失敗，我的家人也會跟我說沒事，」吳詩儀說，「但這次我確定我爸不會罵我，之前我只是借他擋一下，如今我拿到亞運銅牌，除了給他一個證明，也算是平反。」