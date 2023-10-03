有民眾到高雄一間商旅住宿，無意間發現電視後方有紅色光芒閃爍，細看竟是偷拍的攝影鏡頭，嚇得他趕緊前往派出所報案，經警方到場查看確認為一具微型攝影機，所幸記憶卡內沒發現房間內畫面，現正追查攝影機來源。

約25歲陳姓民眾在網路上貼文表示，9月24日在高雄某商旅休息，尋找熱水器插座無意間發現電視後面有這個小東西在閃紅光，拿起查看後竟疑似偷拍鏡頭，讓網友直呼「好噁心」，並建議原po盡快報案。

陳男在網友建議下，當日傍晚前往新興分局前金派出所報案，警方到場檢視後，確認電視機後方為一具微型攝影機，該機器積塵已久已無運作，經檢視記憶卡內畫面，確認並無拍攝到該旅舍房內畫面，也無其他私密影像。

警方表示，為求謹慎也已查看該旅館其餘房間，並無發現有其他攝影機，將持續追查釐清該拍攝工具來源，並調查有無其他不法，提醒無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位等，涉刑法第315條之一妨害秘密罪，切勿以身試法。