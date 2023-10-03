小犬颱風逼近！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課 其餘地區放半天 20:102023/10/03 中時 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣明日除蘭嶼鄉、綠島鄉全天上班課外，其餘地區下午放半天颱風假。（蕭嘉蕙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風來襲！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課，其餘地區放半天。（圖／中央氣象署） 因應小犬颱風來襲，台東縣政府宣布，明(4)日除蘭嶼鄉、綠島鄉全天停止上班上課外，其餘地區上午正常上班上課；自下午起停止上班上課。 小犬颱風逼近！花蓮沿海禁限區域拉封鎖線 岸巡勸離觀浪者 小犬颱風逼近！東部中南部備戰 民眾應提高警戒 颱風假關鍵！暴風圈涵蓋縣市預測曝 專家：影響時間長 # 台東 #蘭嶼 #綠島 #停班停課 #上班上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風假掰了！ 宜蘭未達天然災害標準 明正常上班課 20:012023/10/03 生活 小犬很兇！專家示警：風雨比海葵有感 2地颱風假機率高 08:202023/10/03 生活 小犬直逼中颱上限！估下午陸警 有機會颱風假縣市曝 05:412023/10/03 生活 小犬颱風逼近 海陸空交通影響看這裡 13:332023/10/03 生活 台東三仙台「鏡頭君」強勢回歸 迎戰小犬颱風 16:382023/10/03 生活 小犬颱風逼近台灣 各航班動態看這裡 17:522023/10/03 生活 恆春半島「6鄉鎮」明下午停班課 屏東其餘地區跟颱風假說掰 20:252023/10/03 生活 小犬颱風持續逼近東南海岸 路徑類似海葵花蓮嚴陣以待 16:252023/10/03 生活 中颱小犬來襲！ 量販生鮮蔬果、海鮮品項增2倍備貨量 18:302023/10/03 生活 小犬颱風陸警範圍納入南投 3地明達颱風假標準 17:332023/10/03 生活 小犬颱風迎面而來 宜蘭龜山島10／3-10／5 預警性封島 14:382023/10/03 生活 小犬升級「強烈颱風」日本氣象廳：全台列警戒範圍 10:532023/10/03 生活 小犬颱風恐帶來豪雨 新北市84座抽水站完成測試 16:322023/10/03 生活 小犬颱風來襲 大武崙沙灘、基隆嶼預防性封閉 16:412023/10/03 生活 小犬颱風發布海陸警報 新北市強化三級開設 20:472023/10/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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