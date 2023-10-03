小犬颱風來襲！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課，其餘地區放半天。（圖／中央氣象署）
小犬颱風來襲！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課，其餘地區放半天。（圖／中央氣象署）

因應小犬颱風來襲，台東縣政府宣布，明(4)日除蘭嶼鄉、綠島鄉全天停止上班上課外，其餘地區上午正常上班上課；自下午起停止上班上課。

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