小犬颱風來襲！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課，其餘地區放半天。（圖／中央氣象署）

因應小犬颱風來襲，台東縣政府宣布，明(4)日除蘭嶼鄉、綠島鄉全天停止上班上課外，其餘地區上午正常上班上課；自下午起停止上班上課。