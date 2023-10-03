小犬來襲嘉義縣也公布了！ 明正常上班正常上課 20:122023/10/03 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小犬來襲嘉義縣也公布了！ 明正常上班正常上課。 （中央氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政府宣布，依據中央氣象署預報資料，嘉義縣因尚未列入颱風警戒區，明天10月4日照常上班、照常上課。 小犬直逼中颱上限！估下午陸警 有機會颱風假縣市曝 防小犬來襲！ 阿里山森林遊樂區明中午起休園 林鐵3支線同步停駛 「小犬」進入猛長期 直撲台灣！今起大雨連4天 #嘉義縣 #小犬 #颱風 #停班 #停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 「小犬」陸警時間出爐 3地納警戒！有豪雨威脅 09:132023/10/03 生活 明3地風力達颱風假標準！最新風雨預測出爐 14:122023/10/03 生活 小犬颱風逼近！東部中南部備戰 民眾應提高警戒 17:162023/10/03 社會 小犬暴風圈明晨觸陸 5地雨量「瞬間爆表」影響時間拉長 07:342023/10/03 生活 小犬很兇！專家示警：風雨比海葵有感 2地颱風假機率高 08:202023/10/03 生活 小犬颱風來襲 大武崙沙灘、基隆嶼預防性封閉 16:412023/10/03 生活 中颱「小犬」暴風圈恐咬金門 影響最劇時間點曝 16:152023/10/03 生活 中颱小犬逼近 蔡英文提醒：加強各級政府防災整備 12:352023/10/03 政治 「小犬」颱風恐變猛犬 來勢洶洶台南嚴防戒備 16:172023/10/03 生活 颱風「小犬」發海警 海洋局籲請漁友嚴防災害 11:452023/10/03 生活 颱風「小犬」恐登陸 翡翠水庫控留25％庫容防颱 13:372023/10/03 生活 小犬颱風接近 「高雄農來訊」提醒農友這幾件事 11:262023/10/03 生活 中颱小犬襲澎湖明停班停課 海運、部分空運取消 19:592023/10/03 生活 台東三仙台「鏡頭君」強勢回歸 迎戰小犬颱風 16:382023/10/03 生活 小犬颱風逼近 高雄山區防災機具就位完成 13:452023/10/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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