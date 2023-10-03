京城銀今（3）日公告2023年9月自結損益，稅後盈餘6.8億元，比去年同期成長169.2％，稅後每股盈餘（EPS）0.61元，較去年同期成長181.1％。累計2023年1至9月稅後盈餘44.99億元，比去年同期成長309.4％，稅後EPS 4.05元，較去年同期成長313.3％。

稅前獲利部分，京城銀2023年6月自結稅前獲利9.25億元，稅前EPS 0.83元。累計2023年1至6月稅前獲利達28.93億元，稅前EPS 2.60元。

京城銀表示，美聯準會於上月21日公布利率決策結果為暫緩升息，對今年底的利率預測維持相同區間，但對於明年降息幅度比先前預估小。京城銀指出，觀察美聯準會政策聲明，在其確保通膨能持續下降之前，高利率的環境可能將持續一段時間。反映在營收表現上，9月份利息及手續費收入仍維持穩健成長，金融資產評價方面則略受市場波動負面影響，然而在呆帳回收挹注下，整體稅前獲利仍較前月份增長。截至月底，逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為7,413.59％，全體放款覆蓋率為1.51％。京城銀表示，未來將持續專注提升核心存款並控管資金成本，包括近期推出「京活利」、「新‧京利嗨」等台外幣存款專案，以提供客戶更多元的資產配置選擇。

京城銀為持續強化公平待客，於9月23日「國際手語日」攜手台灣手語翻譯協會舉辦金融手語課程，包含基本招呼歡迎用語、存、提款與西聯匯款服務、強化臨櫃阻詐教育訓練等，期望透過增加同仁對多元客群的認識與理解，落實金融友善及金融平權；此外更與協會合作，在全台分行提供手語視訊翻譯服務，自10月1日起，客戶只要透過預約即可使用。