如人飲水，冷暖自知。中國有一名男子，前陣子參加外甥的婚禮，還包了3萬人民幣，怎料在婚禮上卻被羞辱，被安排獨桌吃飯，而且吃的全都是剩菜剩飯，但他一句怨言也沒有，消息曝光掀起一番議論。

根據《搜狐》報導，男子平常靠拾荒為生，經濟有點拮据，但他還是拿出多年的積蓄，包了3萬人民幣（約13萬新台幣）紅包，不過到了外甥家，不但沒有被熱情相迎，還被問為那麼晚到。

不只如此，男子被安排單獨一桌，端上來的菜全是剩菜，但他沒有不滿，無論外甥怎麼安排，自己都默默接受，只是在吃飯過程中，眼睛泛著淚水。其他人看到後也竊竊私語，都覺得外甥的行為太過分。

根據知情人士透露，男子是老實人，沒有結婚成家，因為父母走得早， 別人都嫌他窮不肯嫁。後來透過別人介紹，對方卻嫌他窮，2人因此分開，他也仔細思考了一下，年輕時就出外打工，賺到的錢都存起來，如今就算沒有老婆，一樣可以過日子。

男子獨自坐一桌，吃的全是剩菜剩飯。（圖／翻攝自抖音）

男子的媽媽還在世時，外甥對他也還算尊重，直到媽媽因病離世後，雙方的關係就發生變化，外甥的態度180度大轉變。即使如此，當他得知外甥結婚，還是很捧場來參加婚禮，給了最大的體面，無奈外甥看不起他，覺得舅舅撿垃圾很丟臉，於是百般羞辱。

網友看完後紛紛留言：「偉大的舅舅」、「人窮莫走親」、「這就是社會，看表面去評價一個人」、「都是人，人為什麼要瞧不起人？」、「舅舅真可憐」、「致敬好舅舅」，無不為男子的處境感到心疼。

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