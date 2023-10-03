氣象署說明小犬颱風最新情況。（中時新聞網YouTube）

位於鵝鑾鼻東方海面的中颱小犬正往西北西朝台灣逼近，由於颱風威脅花蓮、台東、高雄、屏東、恆春半島、南投，氣象署已發布海上陸上颱風警報，各地也紛紛評估是否發放颱風假，蘭嶼綠島、澎湖4日停班課，台東其他地區4日下半天停班課。氣象署今（3）日20時40分說明最新狀況，其實小犬颱風的暴風半徑比海葵大，未來台中、彰化、雲林都可能列入警戒區。

氣象署指出，颱風明天上午會偏西進入台灣東南部海域，5日8時左右颱風中心接近台灣東南部陸地至巴士海峽一帶，晚間20時颱風中心會接觸陸地，6日白天颱風持續往西進入台灣海峽南部，下半天就會遠離台灣附近，明天至周五颱風距離台灣最接近，需要留意強風豪雨。

氣象署曝颱風影響時程。（氣象署提供）

氣象署說明，風勢方面，由於台灣海峽偏東北風和颱風影響，明天至周四（4日、5日）台東、蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖有12級以上強陣風，西半部、澎金馬、花蓮亦有9級至11級強陣風；雨勢方面，明天東半部降雨時間長，北部也有間歇降雨，下半天中南部開始有明顯降雨，周四白天東半部可能有局部豪雨、大豪雨以上等級降雨，北部、南部、中部山區可能有大雨、豪雨發生機率。

氣象署補充，隨著颱風逐漸往西移動，未來苗栗以南、花東、澎湖都有機會納入陸警範圍，但颱風可能因為受地形影響導致結構減弱、暴風圈縮小，所以後續仍待觀察，近期則是台中、彰化、雲林較可能納入陸警範圍。